Ankara'da Cumhur İttifakı'nda 'çatlak' iddialarıyla siyaset gündemi sıcak geçerken iktidar kanadından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4'üncü kez adaylığı ile ilgili bir açıklama geldi.

Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya gelen AKP Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamaları sorulan Yavuz, 2018 yılından bu yana ittifak süreçleri ve görüşmelerinin içinde olduğunu belirterek, "AK Parti ile MHP arasında, Devlet Bey ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında hiçbir zaman bir ihtilafın olmayacağı noktasında iddialıyım" değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, "Fırsat bulduğumuz noktada yeni, sivil, demokrat milletin kendi anayasasını ortaya koyacağız ama bunu milletle yapacağız. 'Alın size bir anayasa bu bizim anayasamızdır, herkes ona uysun' gibi bir yaklaşımımız olmayacak" diye konuştu.

Yavuz cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben seçimlerin 2028'de olacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığına ilişkin bir tablo oluşmasına katkı sağlayacak şekilde Meclis'in bir karar vermesini umuyoruz, bekliyoruz, istiyoruz. Ama bunun için 2027'de o seçimi yapması gerekmiyor. Bir hafta önceye de alsa olur. Bir hafta, iki hafta, bir ay olur. O yüzden 2028 diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun seçimi almak üzerine bir yaklaşım sergilemediğini kaydeden Yavuz, Erdoğan'ın bir seferinde "Biz ilkelerimizle geldik, gideceksek ilkelerimizle gidelim" dediğini anlattı.

Ali İhsan Yavuz, 2019 İstanbul seçimlerinde yaşadıkları bir olayı şöyle anlattı:

"2019 İstanbul seçimleri Sayın Cumhurbaşkanımız oturuyor, biz de Binali Bey'le onun yanındayız. Birisi dedi ki 'Suriyeliler konusu siyaseten seçimlerde bizi çok etkileyen bir konu oldu. Sizin bir an önce Suriyelileri göndereceğiz diye açıklama yapmanız lazım.' Bu basına kapalı bir toplantıda oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir an bile düşünmedi ve direkt mikrofonu alarak dedi ki 'Biz Suriyeliler ölmesin diye kapıları açtık. Varil bombaları altında can vermesin diye. Biz insanlık görevimizi, komşuluk görevimizi yaptık. Eğer biz açmasaydık öleceklerdi. Ben şimdi bu konuyu siyasete alet etmem, kardeşim. Değil İstanbul seçimlerini, bütün Türkiye'nin seçimlerini kaybedecek olduğumu da bilsem ben Allah'ın gücüne gidecek böyle bir şey söylemem. Çünkü bu insanlık vazifemizi siyasete alet etmek anlamına gelir. Bu Allah'ın gücüne gider. Allah'ın gücüne gidecek böyle bir işi yapmaktansa değil İstanbul seçimlerini bütün Türkiye'nin seçimlerini kaybederim daha iyi' dedi. Biz şimdi ne yapacaksak işimizi böyle yapacağız."