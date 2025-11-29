AKP Trabzon Ortahisar Belediyesi Grup başkanvekili Yavuz Şener’in ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilere önceden hazırlanmış soru listesi dağıtıldığı ortaya çıktı. “Sorulabilecek Sorular” başlıklı A4 dosyası basın mensuplarına iletilirken, bu durum gazeteciler arasında tepkiye neden oldu.

GAZETECİLERE HAZIR SORU LİSTESİ SKANDALI

Gazetecilerin yöneltmesi için hazırlanan ve tartışma yaratan sorular arasında belediyedeki personel alımları, borç durumu ve SGK–vergi ödemelerine ilişkin başlıklar dikkat çekti. Listede yer alan bazı sorular şöyle:

Giriş bildirgesi ile çıkış bildirgesi arasında bir farktan bahsettiniz, çift taraflı sigortadan söz ettiniz. Biraz açar mısınız? Giriş bildirgesi açıktan bölümdeki bilginiz olmadığından bahsediyorsunuz, ne demek istiyorsunuz?

2024 yılı içinde fen işlerinde personel azaldığını, temizlik işlerinden yeterli sayıda personel alamadığınızı söylediniz. Ne demek istediniz?

2023 sonuna göre 2024 yılı sonunda borcun arttığını söylüyorsunuz. Net ifade edebilir misiniz?

Yeni giren personel sayısını neden net olarak ortaya koyamıyorsunuz?

Sonuç bölümünde devlet yetkililerine dair bir duyumdan söz ettiniz, açıklar mısınız?

SGK ve vergi borcunun 2024 yılı sonunda neden bu kadar arttığını düşünüyorsunuz?”