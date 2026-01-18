Emekli maaşlarının düşük olmasını, emeklilerin uzun yaşamasına bağlayan açıklamalarıyla daha önce büyük tepki çeken AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’ten yine kızdıran bir hamle geldi. Güneş bu kez, vatandaşa döviz satışının da yasaklanmasını istedi.

Daha önce de benzer taleplerle gündeme gelen Güneş, geçen yıl da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a, “Halkın döviz alması yasaklansın, yalnızca ithalat ve ihracat yapanlar döviz alabilsin” çağrısında bulunmuştu.



EMEKLİNİN UZUN YAŞAMASI DA RAHATSIZ ETTİ



Milletvekili İsmail Güneş, komisyon çalışmalarında yaptığı konuşmada, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası emekli sayısının 16,9 milyona ulaştığını hatırlatarak sistem üzerindeki baskıyı şu verilerle savundu:

“Sistemdeki yükün bir sebebi de ömrün uzamasıdır. Emeklilerin ömrü bizim iktidarımız döneminde arttı; insanlar daha iyi beslendi, yaşam süresi 62 yaştan 78,5’e çıktı. Türkiye’de ortalama emekli yaşı 54,1 iken, emekli aylığı alma süresi ise 29,4 yıl olarak gerçekleşti.”

Muhalefet milletvekilleri, emeklinin geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde bu ifadelerin toplumsal gerçeklikten uzak olduğunu savundu.