AKP İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den "siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi. Mücahit Birinci ihraç talebinin ardından partisinden istifa etti.

Birinci’nin, parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davranması “kesin ihraç” talebine gerekçe olarak gösterildi.

Kararı internet sitelerinden öğrendiğini söyleyen Avukat Mücahit Birinci, “Sayın Cumhurbaşkanımızı rahatlatmak için partimden direkt istifa ederim” dedi.

KISA SÜRE SONRA İSTİFA KARARI GELDİ

Mücahit Birinci AKP'den istifa ettiğini duyurdu. Birinci şu ifadeleri kullandı:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir."

NE OLMUŞTU?

Özel, AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi tutuklu olduğu sırada ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini söyledi. Murat Kapki, Birinci'nin kendisini yalan beyana zorladığını belirterek şikayetçi oldu.

Birinci iddialarının ardından soruşturma başlatılırken Birinci, Hürriyet yazarı Nedim Şener'le birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin havada uçuştuğu atışmalar sonrası Nedim Şener de Birinci'den şikayetçi oldu.