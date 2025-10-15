AKP Grup Başkanvekili Zengin, Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soru üzerine, genel af düzenlemesinin olmayacağını düşündüğünü belirten Zengin, TCK'nin 221'inci maddesinde değişiklik yapılabileceğine yönelik iddialara ilişkin, "Bizim katıldığımız toplantılarda böyle bir gündem olmadı. Komisyon raporunu görelim, ondan sonra değerlendirmeler yapılır." dedi.

'ÖCALAN'A UMUT HAKKI' TARTIŞMALARI...

"Terörsüz Türkiye" olarak nitelenen süreç kapsamında Meclis'te çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'da görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine Zengin, "İlk günden itibaren hiçbir şarta bağlı bir görüşme yapılmadı. Yani bir talep, bir şarta bağlı bir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı.

Zengin, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili "umut hakkı" tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"İçinde olduğum toplantılarda bir talep işitmedim. Hatta tam tersine İmralı'nın hiçbir talebi olmadığına, dışarı çıkmak da dahil, hiçbir talebinin olmadığı defaatle söylendi. Bu kamuoyuyla da paylaşıldı zaten. Biz ziyarete gelen DEM heyeti ki en üst düzey organlarıdır, hiçbir şekilde bir talep, dışarı çıkmak da dahil olmak üzere bir talepleri olmadıklarını ifade ettiler."

'YENİ ANAYASA' AÇIKLAMASI

Zengin, yeni anayasa sürecine ilişkin değerlendirmesinde partisinin yürüttüğü çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"AKP olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, yeni bir anayasa yapmayı önemsiyoruz. Bunu belirli bir sonuç elde etmek için değil, demokratik bir adım olarak görüyoruz. Terörden arınmaya çalıştığımız, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilerlediğimiz bu dönemde, sivil bir anayasa yapabilmeyi önemsiyoruz. Eğer yeterli ortak gayret ortaya konursa bu mümkün olabilir. Hepimiz anayasada yer alması gereken bölümler üzerinde çalıştık, mevcut anayasadaki sorunlu noktaları taradık. Somut bir teklif yerine önce bir çerçeve oluşturmak istiyoruz. Bu anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi partilerin katılımıyla yapmak istiyoruz. Elimizde bir iskelet oluşturup bu çerçevede müzakereler yürütmeyi planlıyoruz. Önümüzde bunu gerçekleştirecek kadar zaman var ve şu anda bu ihtimali güçlü görüyorum."