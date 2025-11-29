Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalarına başlayan 11 kişilik AKP Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda yeni anayasa taslağına yönelik kapsamlı bir değerlendirme yürütüyor.

Komisyon, 1921’den 1982’ye kadar tüm anayasa metinlerini ve Türkiye’nin geçmişte uyguladığı hükümet modellerini inceleyerek masaya yatırdı.

Başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemler üzerine 10’dan fazla toplantı yapan ekip; her modelin tarihsel tecrübelerini, işleyiş biçimlerini ve ülkedeki siyasal etkilerini karşılaştırmalı olarak analiz etti.

Sadece yönetim modelleri değil, siyasi istikrar, yasama-yürütme dengesi, krizlere karşı dayanıklılık ile yöneticilerin toplumla kurduğu ilişki gibi ölçütler de değerlendirmeye dahil ediliyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre komisyon, önümüzdeki dönemde çalışmalarını hızlandırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum sunacak. Bu aşamanın ardından toplumun farklı kesimlerini içeren geniş bir istişare sürecine geçilecek.

37 VEKİLLİK DESTEK ARANIYOR

AKP, yeni anayasa sürecinde hem Meclis’te hem toplumda mümkün olan en geniş uzlaşıyı hedefliyor.

Referandum için gereken 360 oy barajına ulaşmak amacıyla, Cumhur İttifakı’nın toplam 323 sandalyesinin yanında diğer partilerle temaslar sürdürülüyor. Bu nedenle teklifin Meclis’ten referandum eşiğini aşabilmesi için en az 37 milletvekilinin daha desteği gerekiyor.

“REFERANDUM ŞART” GÖRÜŞÜ ÖNE ÇIKIYOR

Parti kulislerinde, taslak Meclis’te 400 veya daha fazla oyla kabul edilse bile halk oylamasına gidilmesi gerektiği yönünde görüşün ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Kaynaklar, referandumun sürece güçlü bir toplumsal meşruiyet sağlayacağını ifade ederek, halkın onayının süreci daha sağlam bir zemine oturtacağı değerlendirmesinde bulunuyor.