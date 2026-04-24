Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında okullarda seçmeli olarak verilen “Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı” derslerinin yaygınlaştırılması için yıllardır yürütülen çalışmalara rağmen oranın yüzde 4 seviyelerine kadar gerilediğini söyledi.

'YÜZDE 4'LERE DÜŞTÜ'

Sekiz yıl boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten ve geçtiğimiz yıl Eylül ayında görevi Prof. Dr. Safi Arpaguş’a devreden Ali Erbaş, programda yaptığı açıklamada, söz konusu derslerin ilk konulduğu dönemde yaklaşık yüzde 30 oranında tercih edildiğini ancak bu oranın zamanla ciddi şekilde azaldığını ifade etti.

90 BİN CAMİDE HUTBE OKUTTUK

Erbaş açıklamasında, “12 sene önce ‘Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı’ seçmeli ders olarak konuldu. İlk başta yüzde 30’lardaydı, şimdi seçenler yüzde 4’lere düştü. İstediğimiz kadar seçilmiyor. Derslerin seçilmesi için Diyanet olarak 90 bin camide hutbe okuttuk. 4 bin vaizi seferber ettik. Bütün cemaatimizi uyardık, yönlendirdik” dedi.

'YÜZDE 99'U MÜSLÜMAN DİYORUZ AMA...'

Kur’an-ı Kerim derslerinin bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, Türkiye’de Müslüman nüfusun yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizin yüzde 99’u Müslüman diyoruz. Ama Kur’an-ı Kerim’i okuyabilme oranı yüzde 50 değil biliyor musunuz? Esasında okuldaki bu Kur’an-ı Kerim dersi bir fırsat. Daha fazla öğrencimiz seçsin” ifadelerini kullandı.

'BU BİZİ ÜZÜYOR...'

Okullara göre tercih oranlarının değiştiğini de belirten Erbaş, bazı yerlerde bu oranın yüzde 30, yüzde 20 ve hatta yüzde 5’e kadar düştüğünü söyledi. “Neden bu kadar düşük? Biraz daha gayret etmemiz lazım. Bu bizi üzüyor tabi. Bu kadar mücadeleyle, bu kadar emek vererek…” diyen Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirterek, “Başta tabi Cumhurbaşkanımız, Allah ondan razı olsun. Ne büyük faydalı bir işe imza attı, önderlik yaptı” ifadelerini kullandı.