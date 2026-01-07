AKP döneminde 25 yıl kesintisiz valilik görevinde bulunan 63 yaşındaki Hüseyin Aksoy’un emekliliğine yaklaşık iki yıl kala merkeze alınması dikkat çekerken, yayımlanan kararnameyle birlikte valiliklerdeki görev değişiklikleri resmen yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla valiliklerde kapsamlı bir görev değişikliği yapıldı. Kararname kapsamında 7 ilin valisi merkeze alınırken, 19 ilde vali değişikliği gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, merkeze çekilerek Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Aksoy’un yerine ise Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz atandı.

Hüseyin Aksoy, AKP’nin iktidarda olduğu dönemde kesintisiz şekilde valilik yapan isim olarak öne çıkıyor. 2001 yılında Muğla Valisi olarak göreve başlayan Aksoy, daha sonra Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Aydın ve Eskişehir’de valilik yaptı.