CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"BUGÜNE KADAR İŞLEM YAPMADIĞINI DA AÇIKLAYIN"
İBB'deki AKP dönemi usulsüzlüğüne değinen Yavuzyılmaz, "AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki belgeli helikopter yolsuzluğuyla ilgili bugün suç duyurusunda bulundum. İBB’ye, 600 bin dolara alınan helikopteri, 600 bin liraya satan yetkililerle ilgili işlem yapın da görelim! Bu yolsuzlukla ilgili Ekrem İmamoğlu soruşturma izni verdikten sonra neden mülkiye müfettişlerinin dosyaya el koyup bugüne kadar işlem yapmadığını da açıklayın!" ifadelerini kullandı.