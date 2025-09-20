Elazığ siyasetinde sular durulmuyor. Oğlunun kokain içerken çekilen görüntülerinin kamuoyuna yansıması sonrası şantajla istifa ettiği iddia edilen AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın koltuğu, parti içi güç savaşlarını gün yüzüne çıkardı.

AKP’deki farklı gruplar, kendi isimlerini il başkanlığına taşımak için yoğun kulis çalışması yürütüyor.

YILDIRIM’IN ADAYI SELMANOĞLU, BELEDİYE BAŞKANI ÇELİK’TE ISRARCI

İstifa eden Şerafettin Yıldırım’ın, yerine önerdiği ismin Elazığ eski Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu’nun oğlu ve AKP Elazığ Teşkilat Başkanı Sencer Selmanoğlu olduğu öğrenildi.

Parti içinde bu destek, “devamlılık” ve “güçlü aile bağları” olarak yorumlanıyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise kendi ekibinden bir ismi, Belediye Meclis Üyesi Fatih Çelik’i il başkanı yapmak için kulis faaliyetlerini sürdürüyor. Şerifoğulları’nın bu süreçte Ankara nezdinde de temaslarda bulunduğu ileri sürülüyor.

VEKİLİN GÖZDELERİ: EVLİYAOĞLU-GÜRGÖZE

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın, teşkilatın yakından tanıdığı ve daha önce milletvekili aday adayı olan Haydar Evliyaoğlu’nu genel merkeze önerdiği kulislerde konuşuluyor.

Aynı zamanda, AKP Elazığ’da en uzun süre il başkanlığı yapmış olan ve son yerel seçimde belediye başkanlığına aday adayı olan Ramazan Gürgöze’nin de ismi yeniden gündeme geldi.

ESKİ VEKİLLERİN GÖZÜ KULAĞI ERDOĞAN’DA

Milletvekili olduğu dönemde tepki çeken açıklamalar gündemden düşmeyen AKP Elazığ eski Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın ise partiden görev verilmesi halinde il başkanlığı görevini kabul edeceği belirtildi.

Demirbağ’ın bu hamlesi, bazı çevrelerce “tecrübe devreye giriyor” yorumlarıyla değerlendiriliyor.

Yine önceki dönem milletvekili AKP’li vekil Sermin Balık’ın da ismi kulislerde sıkça anılıyor. Özellikle kadın ve gençlik kollarında Balık’ın il başkanlığına gelmesi yönünde ciddi bir destek olduğu ifade ediliyor.