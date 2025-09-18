AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, görevinden istifa etti. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve partisinin davasına bağlılığını vurgulayan Yıldırım, görev süresi boyunca kendisine destek veren teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

“RABBİMİN BANA EMANETİ OLAN EVLADIM ÜZERİNDEN ÇOKÇA YIPRATILDIM”

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, parti teşkilatına gönderdiği veda mesajında, görev süresince karşılaştığı zorlukları ve kişisel olarak yaşadığı yıpranmayı dile getirdi. “Şahsım değil, evladım üzerinden hedef alındım. Ailevi meselelerimizin acımasızca ifşa edilmesi beni derinden yaraladı” diyen Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

Erdemliler Hareketinden beri bilfiil ve aralıksız değişik görevlerle, zaman zaman ise sadece bir nefer olarak hizmet ettiğim AK PARTİ davasını ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi emaneti olan İl Başkanlığı görevimi onurla ve elimden gelen ehemmiyetle ifa etmeye çalıştım. Eksik bıraktığım, yetişemediğim hususlarda helallik diliyorum. Temsil makamları zor ve yıpratıcı makamlardır. Elhamdülillah bizzat şahsım ile değil ancak Rabbimin bana emaneti olan evladım üzerinden çokça yıpratıldım, iftiralara maruz kaldım, hakikaten bazen kusurlu olduğumuz ailevi konularımızın acımasız ve ahlaksızca ifşa edilmesinden dolayı çok üzüldüm, yıprandım, bedel ödedim. Ülkeme, şehrime, partime ve Liderim Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ a feda olsun. Halen borçluyumdur, alacağım yoktur. Yaklaşık 6 yıla yakın süredir onur ve gayretle taşıdığım emanetimi iade etmiş, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı Görevimden bugün itibarı ile istifa etmiş bulunuyorum.”