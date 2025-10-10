Şubat ayında yürürlüğe giren kademeli tarife, 2026 yılında yeniden düzenlenecek.



Enerji yönetiminin ilk aşamada yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirlediği uygulama, sübvansiyon sınırının değişmesiyle birlikte 3 bin kilovatsaate indirilecek. Bir başka deyişle halihazırda 1100-1200 lira seviyesini aşan faturalar ikiye katlanırken, değişiklik sonrası bu sınır 662 TL'ye kadar gerileyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, söz konusu uygulamanın milyonlarca vatandaşı zor durumda bırakacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



YÜZDE 120'LİK TUZAK

"AKP vatandaşa elektrik faturalarında yeni bir tuzak kuruyor! Tedbir almak için son 2,5 ay! Peki nasıl bir tuzak? EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere; AKP, 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 3 bin kilovatsaati aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8 bin TL’yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesini değiştiriyor. Bu aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine sokuyor.

Şu anda aylık elektrik tüketimi 250 kilovatsaat olan bir konut abonesinin, aylık 662 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında 1483 TL’ye yükselecek! Yapılacak zam oranı yüzde 124. 973 TL’lik fatura, 2 bin 137 TL’ye çıkacak! Yapılacak zam oranı yüzde 120. 1.128 TL’lik fatura, 2.462 TL’ye çıkacak! Yapılacak zam oranı yüzde 118.