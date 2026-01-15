Görüşmeleri sadece 4 AKP Milletvekili izledi, kuliste oturan vekiller oylama sırasında Genel Kurul salonuna girdi. CHP’li Ali Mahir Başarır Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan için “Emekliye önerilen zam 20 tane zeytin yapıyor, günde bir tane zeytin öneriyor. O Bakan’a yazıklar olsun. Utanma varsa o koltukta oturmaz” dedi. AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise TBMM’yi terk etmeyen CHP’lileri ‘şov yapmakla’ suçladı ve “Hiç kimse bu konuda siyasi şov yapma hakkına sahip değil” dedi.

AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise “Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Fırsatçılık, ve fahiş fiyat artışları emeklilerimizi zorluyor. Halen düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira ve 123 bin 346 lira maaş alan SSK emeklisi de var” ifadelerini kullandı.