Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın, kira gelirlerinden vergi alınmasını, SGK borçlarının maaşlardan kesilmesini, işverene devlet desteğinin düşürülmesini öngören 36 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Takdir komisyonlarının özellikle büyükşehirlerde bazı bölgeler için yüksek oranlarda belirlediği ve vatandaşların dava açmalarına neden olan emlak vergisindeki artışlara sınırlama getirilmesi planlanıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yarınki toplantısından önce, AKP grubunda konuyla ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağı konusunu çalışmak üzere toplantı yapıldı.

Hem Büyükşehir hem de il ve ilçe belediyelerinden konuyla ilgili rapor isteyen AKP, belediyelerinin bütçeleri, bütçelerinin ne kadarının emlak vergilerinden oluştuğu ve nasıl bir düzenleme yapılırsa gelir kaybına uğramayacaklarına ilişkin bilgi verilmesini istedi. Toplantıda raporları değerlendiren kurmayların, belediyelerin gelir kaybına uğramayağı ancak belirlenen yüksek miktarlardaki artışları da sınırlayan bir model ortaya koyacağı belirtildi.

"FAHİŞ ARTIŞLARA RÖTUŞ YAPILACAK"

AKP'li bir yetkili, emlak vergi artışlarıyla ilgili "Geçmiş yıllarda yüzde 50 sınırı konuldu ve yıllar içinde değerleme oranlarının da altında bir artış oldu. Dolayısıyla da belediyeler gelir kaybına uğradı. Belediye Kanunu'na göre belediyelerin gelirlerindeki en önemli pay emlak vergileri. Bu kayıp bütçelerine de yansıdı. Belediyeler bir hizmet üretebilmek, maaş verebilmek için emlak vergilerine ciddi ihtiyaç duyuyorlar. Orada bir kayba yol açmadan, ortalama bir denge bulmaya çalışıyoruz. Çok fahiş artışlara rötuşlar yapılacak. Belli bölgelerde aşırı artışlar var, yüzde bin, yüzde 1500-2000 gibi... Onları biraz törpüleyecek ama genel ortalamada da en azından gelir kaybına yol açmayacak bir model olacak" bilgisini verdi.