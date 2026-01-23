Eski AKP Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, bugün hayatını kaybetti.

AKP Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Altay'ın cenazesinin, yarın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.