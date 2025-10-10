AKP zeytinlikler, hazine araziler, Atatürk Orman Çiftliği derken şimdi de Milli Parklara el atıyor. T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, AKP tarafından hazırlanan “Milli Parklar ve Kültür Alanlarını Düzenleyen Kanun Teklifi”, 30 maddeden oluşuyor.

Teklif, milli parkların belirli bölümlerinde turizme yönelik yatırımların önünü açarken, bu yatırımlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayını zorunlu kılıyor. Bakanlığın uygun görüşü alınmadan hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecek.

İŞLETME SÜRESİ 99 YILA KADAR UZAYABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, bakanlık izniyle kurulan turizm işletmelerinin faaliyet süresi 49 yıl olarak belirlenecek. Ancak, işletmelerin belirlenen süre zarfında “başarılı” bulunması halinde bu süre 99 yıla kadar uzatılabilecek.

Teklifte ayrıca, milli park ve tabiat parklarında gelişme planları kesinleşmeden turizm amaçlı yapılaşmaya gidilemeyeceği hükmü de yer alıyor.

ENERJİ VE ALTYAPI İZNİ

Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, milli park sınırları içinde petrol, doğalgaz iletim hattı, trafo ve su altyapısı gibi tesislerin kurulmasına da olanak tanınacak. Bu tür projeler yalnızca bedeli karşılığında ve ilgili bakanlığın izniyle yapılabilecek.

YENİ YETKİLER VERİLİYOR

Teklifte yer alan bir diğer maddeye göre, Milli Parklar Genel Müdürlüğü “lüzum görülen yerlerde” döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Cumhurbaşkanına, bu işletmeler için tahsis edilen sermaye miktarını beş katına kadar artırma yetkisi verilecek.