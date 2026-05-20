Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin statü çağrısına yanıt veren Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle oldu:

"Dün Samsun'da istiklal meşalemizin yakılmasının 107. yıl dönümüydü. 9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramımızı gençlerle kutladık. 207 üniversiteden gelen gençlerle buluştuk. Genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Her yaştan her kökenden her gelir grubundan yüz bin gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı. Türkiye'nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kez dana şahitlik ettik. CHP başta olmak üzere muhalefeti kıskandıran bir şölene imza attık. Kocaeli'ndeki şölen gençlerimizle buluşmalarımızdan 14.'süydü. Bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık.

Gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlik geleceğin tohumudur. Biz kuruluşumuzdan itibaren gençlerin en çok rağbet ettiği hareket olduk. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Gençleri tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yanaştırmadık. Gençlerle empati kurmayı denedik. Gençlerimizin talep ve sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik.

Gençlerimizi harflerle ayırıp doğum yılına göre kategorize edenlerin bizim ne yaptığımızı anlamasını beklemiyoruz. Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bırakın stadyumda 100 bin gençle şölen yapmayı bunlar salonları bile doldurmakta zorlanıyorlar. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok.

"ÇOK İHANET ÇOK NANKÖRLÜK GÖRDÜM"

Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen bizden öncekilerden aldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizden öncekiler bu davaya ömürlerini verdiler. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Bu hareketin içinde doğduk, bu hareketle büyüdük. Allah'ın yardımıyla o dava taşını eğilmeden bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Çileyi, mücadeleyi seçtik. Çok ihanet gördüm, çok nankörlük gördüm.

BAHÇELİ'NİN STATÜ ÇAĞRISINA YANIT

Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah yeni başarılara imza atacağız. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye hedefini menziline ulaştırmakta kararlıyız. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Türkiye bu sorunu kalıcı şekilde çözecek irade sahiptir. En güçlü dayanağımız milletimizdir."