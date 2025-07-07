Gğndemar Araştırma’nın Türkiye genelinde yaptığı son araştırmada CHP belediyelerine yönelik hızlanan gözaltı ve tutuklamalara toplumun yüzde 54’ü “tutuklamaları haksız ve siyasi buluyorum” dedi, yüzde 18 ise “tutuklamayı hukuka uygun ve yerinde buluyorum” şeklinde yanıtladı.

Araştırmada “Yolsuzluk iddiaları AKP’li belediye başkanları hakkında olsaydı, sizce aynı işlemler yapılır mıydı yoksa yapılmaz mıydı?” diye sorulduğunda ise toplumun yüzde 22’sinin “evet, yapılırdı”, yüzde 60’nın ise “hayır yapılmazdı” dediği belirlendi. Araştırmada yüzde 16 “Değerlendirmek için henüz erken” diyenlerin oranı yüzde 16, fikrim yok diyenlerin oranı da yüzde 12.

KİM KAÇ GÜNDÜR TUTUKLU?

- Ekrem İmamoğlu: 110 gün

- Av. Mehmet Pehlivan: 17 gün

- Selahattin Demirtaş: 3166 gün

- Ayşe Barım: 162 gün

- Can Atalay: 1169 gün

- Ahmet Özer: 245 gün

- Fatih Altaylı: 15 gün

- Leman’cılar: 4 gün

- Tunç Soyer: 2 gün

- Akademisyen Aslı Aydemir: 2 gün

- Muhittin Böcek: 1 gün