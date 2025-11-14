Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine, AKP’nin kazanana kadar tekrarlanan seçimlerin ardından başkanvekili olan AKP’li İbrahim Akın, Mutlu’nun sahiplendiği “Bulut” adlı kediyi belediyeden uzaklaştırdı ve yerine “Duman” isimli kediyi getirdi.

Bulut’u, Bayrampaşa Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt sahiplenerek evine götürdü.

Akın’ın Bulut’u belediyeden çıkarmasının ardından Duman adlı kedi belediyeye alındı.

Gelişmeyi sosyal medyada esprili bir dille duyuran CHP’li Meclis Üyesi Seda Türkoğlu Çam, durumu “kediye kayyum” olarak nitelendirdi.

Çam, şu ifadeleri kullandı:

-Bayrampaşa Belediyesi’nde Bulut'un yaş mamalarda yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılması üzerine, İçişleri Bakanlığınca kedilik makamına kayyım atanmış ve Duman ‘kedivekili’ olarak tayin edilmiş!

-Ne diyim, partizanlık ve ayrıştırma politikanızı kedilere kadar indirgediniz.

-Bulut gitti, Duman geldi. Ama Bayrampaşa’da hava değişmedi: Sisli hava ve kirli siyaset!