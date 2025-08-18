2024 yerel seçimlerinde CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu, AKP'ye transfer oldu.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 11'i vekil 56'sı belediye başkanı düzeyinde AKP'ye yapılan katılımların süreceği öne sürüldü.

KATILIMCILARA SİCİL İNCELEMESİNDE KRİTERLER GETİRİLDİ İDDİASI

İddiaya göre; önümüzdeki günlerde birçok belediye başkanının AKP'ye katılması beklenirken; aralarında il belediye başkanlarının da bulunduğu bazı isimlerin ise süzgeçten geçemediği, bir yıldır katılım için sırada beklediği öne sürüldü.

Parti kaynaklarının, “Kişilerin sicillerini inceliyoruz. Herhangi bir sıkıntısı var mı, yolsuzluk soruşturmaları var mı, yaptığı şaibeli işler var mı? Kendini kurtarmaya mı geliyor? Bunlara bakıyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz. Sıkıntılı olanları reddediyoruz” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, önümüzdeki günlerde vekil katılımlarının da devam edeceği, bazı isimlerle görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.