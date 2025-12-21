Ankara'da kabine değişikliği söylentileri yeniden gündeme gelirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağı yerine İbrahim Kalın'ın getirileceği iddia edildi. Ankara'da sıkça konuşulmaya başlanan iddia sonrası DEM'in yaptığı açıklama da dikkat çekti.

DEM'DEN HAKAN FİDAN UYARISI GELDİ

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Fidan'ın kullandığı dilin "tehdit dili" olduğunu savunarak, bu üslubun toplumsal rızayı zedelediğini öne sürdü.

Çandar, "Sayın Dışişleri Bakanının yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler Türkiye'de ve Suriye'de, her yerde milyonlarca Kürt'ün kalbini kırıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hep beraber yazmaya başlayacağız' dediği destanın yazılmasını imkânsız hâle getiriyor" ifadelerini kullandı.

ENSARİOĞLU: İRADE ERDOĞAN'DA

Bu sözlerin ardından AKP'den art arda açıklamalar gelme başladı. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Fidan'ın açıklamalarındaki sertliğin kendi şahsi görüşü olduğunu belirterek, "Bizim başkanlık sistemimizde politika belirleyici olan irade, Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır" dedi.

AKP'Lİ TAYYAR'DAN YANIT GELDİ

AKP’li Şamil Tayyar ise yaptığı paylaşımla tartışmayı farklı bir boyut taşıdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, şunları yazdı:

"DEM, sanki Türkiye savaş kaybetmiş gibi Sevr Anlaşması benzeri bir teklif sunuyor.

Lozan’ı, Anayasa’nın ilk 4 maddesi dahil 42, 66, 127.maddelerini tartışmaya açıyor, yerel özerklik istiyor.

Terörle mücadele edenlerin yargılanmasını, teröristler için anıt mezar ve anma töreni yapılmasını öneriyor.

Sınır kapıları açılarak YPG’yle işbirliği çağrısı yapıyor.

Suriye’de Mazlum Abdi ise bölücü mesajlarını tekrarlayarak entegrasyona direniyor, özerklik ısrarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanımız, devletin bu konudaki duyarlılıklarını dile getirdiği için içeride ve dışarıda saldırıya uğruyor.

Altını çizeyim, Cumhurbaşkanımız ve Fidan arasında bu konuda görüş ayrılığı yok.

Bu tavır, hem AK Parti hem MHP’nin çözüm raporunda aynen korunuyor.

Onun için iki rapordan da rahatsızlar, öfkelerini Fidan’dan çıkarıyorlar.

DEM/PKK ve işbirlikçileri, kardeşlik hukuku ve toplumsal huzuru istiyorlarsa; Türkiye’ye Yugoslavya muamelesi yapmaktan vazgeçmeleri, toplumun sinir uçları ve devletin kuruluş değerleriyle oynamamaları gerekir.

Hele Öcalan’ın köhnemiş ideolojik fantezilerini, yeni devletin inşası gibi sunmasınlar.

KABİNE DEĞİŞECEK İDDİASI

Öte yandan Gazeteci Mustafa Balbay, Meltem TV'ye konuk olduğu canlı yayında çarpıcı bir kulis bilgisini aktardı.

Balbay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevden alınacağını ve yerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın getirileceğini iddia etti.

Balbay şunları söyledi:

"Erdoğan'ın Hakan Fidan yerine İbrahim Kalın'ı Dışişleri Bakanı yaparak, şu anda MİT Başkanlığı yapan Kalın'ın MİT Başkanlığı gücünü de alıp Dışişleri Bakanlığı'nı da yürüterek Fidan'ın buradan alınması ve negatif enerjiyi azaltacağı değerlendirmesi var.

Çok konuşuluyor. Erdoğan'ın da yapmışken tam yapmak üzere bir çaba içerisinde olduğu söyleniyor. Bakanların hiçbiri rahat değil."