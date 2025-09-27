Çek sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda yaşananları “tek kelimeyle rezalet” diye nitelendirerek, olayı organize bir operasyon olarak değerlendirdi ve hedef gösterdiği ismin İletişim Başkanı Burhanettin Duran olduğunu savundu.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin söz konusu sızdırma iddiasını gündeme getirmesinin ardından açıklama yapan Çek, uçaktaki gazeteciler ve iletişim düzenine ilişkin ağır eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanlığı çevresine yakınlığıyla bilinen Çek, “Kimsenin dünyanın en özgüvenli liderini böyle bir meseleye alet etme hakkı yok” ifadelerini kullandı.

"KİM BU ARKADAŞLAR?"

Çek, uçuşa alınan gazetecilerin seçiminde şeffaflık ve etki ölçütü bulunmadığını öne sürerek, yalnızca “reytingi yüksek” isimlerin Cumhurbaşkanına eşlik etmesi gerektiğini savundu. Uçaktaki isimlerin kamuoyunda tanınmamasına dikkat çeken Çek, “Kim bu arkadaşlar? Aralarında yazısı okunan, sözü dinlenen biri var mı?” sorusunu yöneltti.

Ayrıca mevcut medya aktörlerini sert ifadelerle eleştiren Çek, “Bu kurulu iletişim düzeni ve 'medya eliti' çürümüştür” dedi. Burhanettin Duran’ın göreve başlamasını bir umut olarak gördüğünü belirten Çek, İletişim Başkanlığı’nda köklü bir değişiklik beklentisini dile getirdi: “Şimdi kendisinden beklenen bu düzeni tepeden tırnağa değiştirmesidir.”

Çek, soru sızdırma iddiasının arkasında bir plan olduğunu savunarak, “Soruları hazırlayan ya da uçaktaki gazetecilerden kim bu satışı yaptı? Kim sızdırdı?” gibi soruların cevaplanması gerektiğini vurguladı.

Kendisinin “iyi gazeteci” saydığı isimleri de sıralayan Çek, Cem Küçük, Fuat Uğur, Zafer Şahin, Taha Hüseyin Karagöz, Ferhat Murat, Adem Metan gibi isimlerin uçakta yer almamasına şaşırdığını belirtti. Uçağa alınacak gazetecilerin reyting ve etki ölçütüne göre seçilmesi gerektiğini savunan Çek, Cumhurbaşkanının sözlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak isimlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Çek, ayrıca uçakta sorulması gerektiğini düşündüğü konu başlıklarını da paylaştı: THY-Boeing anlaşması, F-35/F-16 projeleri, Heybeliada Rum Okulu, Halkbank, nükleer enerji ve doğalgaz anlaşmaları. Bu konuların sorulmamasını “kabul edilemez” bulduğunu belirten Çek, söz konusu gazetecilerin bu tür soruları sormaması halinde basın kartlarını yırtmaları gerektiğini ifade etti.