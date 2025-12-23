Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının bu hafta yapılması planlanırken, toplantının ardından 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.



Halihazırda 22 bin 104 TL olan asgari ücretin yıl içerisinde yaşadığı değer kaybı zam masasında anlaşmazlıklara neden olurken, gündeme taşınan hiçbir zam oranı asgari ücretli vatandaşların taleplerini karşılamamakta. Öte yandan söz konusu rakamın özel sektörde yapılacak zamlar için de referans teşkil edecek olması, dar ve orta gelirli vatandaşları gelecek yıl zor bir tablonun bekleyeceğine işaret etmekte.

Ekonomi Gazetesi parlamento muhabiri Besti Karalar, katıldığı yayında kulislerde konuşulan oranlara ilişkin son detayları aktararak, masaya getirilecek zam oranının detaylarını paylaştı.



ASGARİ İÇİN SADECE 2 SEÇENEK VAR



Karalar, AKP kulislerinde konuşulanlara yönelik "Yüzde 25'in altı konuşulmuyor, yüzde 30'un üzerine çıkması da mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.



Karalar'ın bahsettiği oranların gerçekleşmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL ila 28 bin 735 TL arasında belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK



Geçtiğimiz yıl 24 Aralık'ta açıklanan asgari ücretin bu yıl da cuma gününe kadar resmen ilan edilmesi bekleniyor. Kulislerde paylaşılanlara göre yapılacak zam oranının çalışanları tatmin etmeyecek olması nedeniyle zam duyurusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapacak.