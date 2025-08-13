CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceği iddia edildi. 14 Ağustos’ta partiye katılması beklenen Çerçioğlu’na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öne sürüldü...

İddiaları CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül doğrularken, Çerçioğlu sessizliğini koruyor.

Özlem Çerçioğlu’nun, Kasım 2022’de AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

Çerçioğlu, 2022’de belediye meclisinde yaptığı konuşmada, Özcan’ın İYİ Parti’den AKP’ye transferine tepki göstermişti.

Çerçioğlu, “Halkın oyu Cumhur İttifakı’na değil, Millet İttifakı’naydı. Bu halkın oyuyla değil. Ben o bölgede çalıştım, emeklerimi, hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı...

O dönem tepkilere neden olan bu sözler, Çerçioğlu’nun bugün AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine yeniden gündem oldu.

ÇERÇİOĞLU ÖZGÜR ÖZEL'E TAM DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Çerçioğlu Haziran ayında da SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Çerçioğlu, “Dualarımız Ekrem Bey ve arkadaşları için Burada yaygın bir uygulama başladı. Kadınlar kendi aralarında evlerde toplanıyor, Ekrem İmamoğlu için hatim indiriyor, cezaevinden bir an önce çıkması içir dua ediyorlar. Yaşlı teyzelerimiz de olup bitenlere çok üzülüyor. İmamoğlu’nun büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğuna içtenlikle inanılıyor." demişti.

Çerçioğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

CHP Genel Başkanımız Özgür Özel’e de, çalışmalarında destek olmalıyız. Bütün genel başkanlarımızın bu zamana kadar emeği çok büyük. Genel başkana destek olmak gerekiyor. Bunun arkası önü falan yok. Kurultay sürecinden sonra partimizde gerginlik oluştu. Bunun ortadan kalkması da lazım. Şimdi gerginlik zamanı değil. Genel başkana destek verilmeli. Sayın genel başkan, tüm gücüyle mücadele ediyor. Gecesine gündüzüne katarak insanlık üstü bir mücadele veriyor. Partide sade üyeden en üst noktaya kadar herkesin desteklemesine ihtiyaç var.