CHP’nin 39. Olağan Afyonkarahisar İl Kongresi, üç adayın yarıştığı yoğun katılımlı gerçekleşti. Kongreye AKP’ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın açıklamaları damga vurdu.

Mevcut CHP Afyonkarahisar İl Başkanı ve Başkan Adayı Faruk Duha Erhan’ı sert sözlerle eleştiren Köksal, partisinde yoluna devam edeceğini söyledi.

“SEÇİLMEMEM İÇİN KAPI KAPI DOLAŞANLAR OLDU”

CHP’li Erhan’ın belediye çalışmalarında ve kendisine atılan iftiralarda yanında olmadığını kaydeden Köksal, şunları söyledi:

“Sonuna kadar CHP’liyim. Partide kumpas kuranlara, iftira atanlara, bu partiden göndermek isteyenlere inat CHP’deyim. 2023 seçimlerinde Faruk Duha Erhan ve beraberindeki il yönetimi kongreyi kazandı, kendisini tebrik ettim. Çalışmaya hazır olduğumu söyledim. Kendisiyle çalışmak istediğimi beyan ettim. 2024 seçimlerinde belediye başkan adaylığı için herkes benim aday olmamı istedi. Aday oldum. 31 Mart seçimlerinde seçilmemem için kapı kapı dolaşanlar oldu, kim olduğunu herkes biliyor. Biz çalıştık, inandık, Afyon Belediyesi’ni kazanacağımıza inandık. Mazbatayı aldık. Almaz olaydık, o hâle getirdiler. Hadi vekilken uğraşıyordun, beni indirmek istiyordun, vekil olmak istiyordun. Belediye başkanıyken ne istiyorsun? Aday olsaydın. Bu kadar iftira atılanı, bu kadar kumpas kurulanı görmedim. İftira atılır, mevcut il başkanımız ortada yok. Dört gün boyunca görüşemedim il başkanıyla. Aklandık biz, çünkü yanlış hiçbir şey yapmadık. Arkasına iftiralar atılıyor, yazılar yazılıyor. İl başkanımız yine sessiz. Arıyorum, ‘Başkanım açıklama yapın lütfen’ diyorum. Başkanımızdan yine ses yok.” CHP Belediyesi olarak bir sürü proje hayata geçirdik. Bir tanesini Afyon il başkanlığı sitesinde paylaştıramadım. ‘Paylaşın’ diyorum, ‘Ben CHP’liyim.’ Hayır, paylaşılmıyor. Benimle fotoğraf karesine girmek istemiyor. İl başkanımız bir il ve ilçe belediye başkanımıza, ‘Aman Burcu Hanım’la fotoğraf çektirme’ demişler.”

“PARTİMİN EMRİNDEYİM”

“Siyasi rekabette karşı karşıya gelebiliriz ama iş iftiraya geldi mi, ailemize geldi mi kusura bakmayın… Ben aileme, eşime, evladıma, anama babama, yedi sülaleme iftira atan, kumpas kuranlarla aynı yolda yürüyemem” diyen Köksal konuşmasını şöyle sürdürdü:

Eleştireceksen siyaseten eleştir, bir şey demiyorum ama yeter! İftira atmak, kumpas kurmak nedir ya! Ben kökten Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bundan sonra yapılan hiçbir haksızlığa karşı susmayacağım. Siz de susmayın! Haksızlığa, hakarete, zulme karşı susmayın. Ben partimin emrindeyim, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Önümüzdeki genel seçimlerde partimizi iktidara taşımak için sonuna kadar çalışacağız. Partimizi yalancılardan, iftiracılardan, kumpasçılardan hep birlikte temizleyeceğiz. Ben Özgür Özel ile birlikte çalıştım. Ben şimdi yine partimin emrindeyim. Ben CHP’liyim. Ben ömrümün sonuna kadar bir çift mavi gözün ışığında ilerleyeceğim” dedi.

MEVCUT İL BAŞKANI ERHAN SEÇİMİ KAYBETTİ

Konuşmaların ardından il başkanlığı için oy kullanımına geçildi. Yapılan oylamanın ardından CHP Afyonkarahisar İl Hasan Karadeniz, 223 oy alarak 39. İl Başkanı seçildi. Faruk Duha Erhan 118, Ömer Akyıldız ise 20 oy aldı.