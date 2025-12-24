2026'ya sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne yönelik değişiklik iddiaları yeniden alevlendi. Önümüzdeki hafta Kabine'de bir değişiklik olabilir mi?

SÖZCÜ TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan, "Suriye'deki son gelişmeler sonrası AKP içerisinde Hakan Fidan'a yönelik eleştiriler 'Yılbaşına doğru Kabine'de revizyon mu olacak' yorumuna neden oldu." dedi.

Alan şu ifadeleri kullandı:

İktidarın bir kanadı bunu beklemiyor. Bir kanat da bekliyorsa da talep anlamında bekleniyor.

Sandığa doğru gidiyoruz. Meclis çatısı altında daha yoğun mesai yaptığımız günler olacak.