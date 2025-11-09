Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bayraktar, 2026’da Karadeniz’de 6 yeni keşif amaçlı sondaj kuyusu açacaklarını belirterek, “Yeni müjdeyi inşallah paylaşacağız” dedi.

ERKEN SEÇİM VE GAZ

Bayraktar, gemilerin boş beklediği eleştirilerine de “Karadeniz’de bulduğumuz 45 milyon metreküp gazı, 2028’de Türkiye’ye getirebilmem için bu gemilerin gece gündüz çalışması lazım” cevabını verdi. Erken seçim olmazsa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2028’de yapılacak. Bayraktar, 2027’de olası bir erken seçim için de ‘gaz müjdesi’ hazırlığı yapıldığının işaretini şu sözlerle verdi: “5’inci gemimiz de gelecek ve gemilerden biri Karadeniz’e gidip, üretimi arttıracak. 2026’da Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı’da keşif amaçlı 6 sondaj kuyusu açacağız, bunlardan milletimize bir yeni müjdeyi inşallah paylaşacağız.”

‘Satın almasak olmazdı’

Bakan Bayraktar, gemilerin kiralanma yerine satın alınmasının sebebini de Akdeniz’i işaret ederek, “Bu gemileri almasak, işin ekonomisi, fizibilitesinin çok ötesinde bir şey söylüyorum, Akdeniz’de bir metre sondaj yapamazdık. Akdeniz’de 9 sondaj yaptık. Bu sondajları kiralık gemilerle yapamazdık” sözleriyle açıkladı.