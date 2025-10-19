AKP’li Milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu ve gelecek hafta görüşülecek 36 maddelik yeni torba yasa teklifi ile milyonlarca vatandaşa yeni vergilerin yolu göründü. Teklif sosyal medyada ‘vergi krallığı’ eleştirilerini beraberinde getirirken, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da “Harç değil, haraç kanunu” değerlendirmesinde bulundu.

Her yıl yenilenecek

Torba yasa teklifiyle, kuyumcudan veterinere, özel hastaneden havacılık şirketlerine kadar birçok meslek grubu ve işletmeye yıllık harç ödeme zorunluluğu gelecek. Bu kapsamda daha önce yalnızca ruhsat alınırken bir defaya mahsus ödenen birçok izin ve yetki belgesi, artık her yıl yenilenecek.

Kanun teklifi ile mesken kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılacak. Bu kapsamda mesken kira gelirlerinde uygulanan 47 bin TL’lik istisna, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlükten kalkacak. Ancak emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar bu istisnadan yararlanmaya devam edecek. Bu düzenleme, 2025 yılı kira gelirleri için 2026 Mart’ta yapılacak beyanlarda son kez uygulanacak.

ARAÇ SATIŞINA HARÇ

Askerlik borçlanma maliyetlerinin de yükseltildiği teklife göre, araç satışı yapılırken de artık nispi noter harcı ödenecek. Yasa teklifiyle birlikte sıfır araçların ilk tescil işlemlerinde ve ikinci el satışlarında noterler tarafından satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınacak. Asgari tutar ise 1.000 TL olacak.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen primler 1 puan artırılırken, işverene uygulanan 4 puanlık prim 2 puana düşürülecek.

Büyükşehirde yaşamak

imkansız hale gelecek

Yeni düzenlemeye göre, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde bu harçlar bir kat artırımlı uygulanacak. Örneğin; Ankara Çankaya’da faaliyet gösteren bir kuyumcu yıllık 60.000 TL, nüfusu 30 binin altında olan Hemşin’deki kuyumcu ise 30.000 TL harç ödeyecek. Ayrıca teklifte sosyal güvenlik sistemine yönelik önemli değişiklikler de yer alıyor. Bu kapsamda doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltilecek.

KUYUMCU, GALERİCİ, VETERİNER ÖDEYECEK

Teklife göre, kuyumculuk, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti, özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kıymetli maden faaliyetleri ve ticari havacılık işletmeleri yıllık harç kapsamına alınacak. Bu kapsamda yıllık harç ödeme zorunluluğu getirilecek. Özel sağlık kuruluşlarından alınacak harç 10-50 bin lira arasında değişecek. Kıymetli madenler kuruluş faaliyet ve izin belgeleri için 7.5 milyon liraya kadar yıllık harç alınabilecek. Havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatı harçları da 100 bin TL’den 2 milyon liraya kadar çıkabilecek.

‘Torba kanun değil, haraç kanunu’

CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, torba yasa teklifini eleştirerek, “Kuyumcular, galericiler, emlakçılar iş yeri açmak için yeterlilik belgesi alıyor. Artık bu belge için her yıl harç verecekler. Kuyumcular yıllık 30 bin, galericiler ve emlakçılar 20 bin lira ödeyecek. Büyükşehirdeyseler bu tutar iki katına çıkacak” dedi. Vergi sisteminin daha da bozulacağını aktaran Bakırlıoğlu, “Her yıl alınacak bu fahiş bedeller artık harç olmaktan çıktı. Bunun adı tam anlamıyla haraçtır. Bu torba kanun, ‘haraç kanunu’dur” dedi.