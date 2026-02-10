AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler Kongre Merkezi'nde "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla düzenlenen programda, kongre sonrası dönemde yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve geleceğe ilişkin hedefler paylaşıldı. Programda dikkat çeken ise Özdemir'in oylardaki erimeyi yükseliş olarak aktarması oldu.
Özdemir, "İBB anketimizde seçimlerden 1 yıl sonra yaptığımız ankette 35,5 oranında iken güncel durumda sadece AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız. 2024 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerimizin oy ortalaması 46,1 iken geçen yıl 44,6'ya çıktı. Yeni yaptığımız ankette yüzde 51,8'e geldiğini görüyoruz" dedi.
İMAMOĞLU YÜZDE 51'LİK ORANLA KAZANMIŞTI
2024’teki İBB seçimlerinde Murat Kurum yüzde 39,59 oy almıştı. Ekrem İmamoğlu ise 1 milyon oy fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi büyük farkla kazanmıştı. AKP’nin şu anki oy oranı olan yüzde 41,7 (2026) ile İBB seçimleri bugün yapılsa yine seçimi kaybedeceği anlaşıldı.
Yolsuzluk iddiasıyla açılan soruşturmada tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu görevinden uzaklaştırıldı. İmamoğlu, Silivri'deki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda. 19 Mart'tan bu yana görevini yapamıyor.
AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Göreve geldiğimizde sadece AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,6. Cumhur İttifakı ortaklarımız burada yok. Şu anda 36,2'ye yükselmiş durumdayız. İnanıyoruz ki ekonomik iyileşme 2026'da kendisini gösterdiğinde rakipsiz olan AK Partimiz arayı açacaktır. İBB anketimizde ise seçimlerden 1 yıl sonra yaptığımız ankette 35,5 oranında iken güncel durumda sadece AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız. 2024 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerimizin oy ortalaması 46,1 iken geçen yıl 44,6'ya çıktı. Yeni yaptığımız ankette yüzde 51,8'e geldiğini görüyoruz. İnşallah bu tabloyu çok daha yukarılara taşıyacağız."