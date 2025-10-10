Konya’nın Ereğli ilçesinde, AKP Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol, Gençlik Kolları Başkanı Burak Atak ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette AKP heyeti, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ereğli Gençlik Kampüsü açılışına Belediye Başkanı Akpınar’ı davet etti.

"NABER ÇOCUK KOLLARI BAŞKANI"

Makamda gerçekleşen ziyarette AKP heyeti ile Başkan Umut Akpınar arasında samimi bir hava oluştu. Ancak tokalaşma sırasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti. CHP'li Başkan Akpınar, AKP Gençlik Kolları Başkanı Burak Atak ile tokalaşırken “Naber çocuk kolları başkanı iyi misin?” ifadelerini kullandı.

FİDAN VERİLMESİ TALİMATI VERDİ

Ziyaret sonunda heyeti kapıya kadar uğurlayan Başkan Akpınar, Burak Atak’ın kendisine hitap biçimiyle ilgili serzenişte bulunması üzerine belediye personeline “bir fidan verin” talimatını verdi.

AKP HEYETİ TEPKİ GÖSTERDİ

Belediye personelinin çıkışta Atak’a fidan uzatmasından sonra AKP heyeti yeniden Başkan Akpınar’ın yanına dönerek tepki gösterdi.

AKP İlçe Başkanı İbrahim Erol, Gençlik Kolları Başkanına söylenenlerin yakışıksız olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi.

CHP'Lİ BAŞKANA "SAHTEKAR" DEDİ

CHP'li Başkan ise, öyle bir ifade kullanmadığını belirtmesi üzerine, Gençlik Kolları Başkanı Atak, "Sahtekar" diyerek uzaklaştı.

AKP heyeti tepkisinin ardından makamdan ayrıldı.

Olay, Ereğli siyasetinde yankı uyandırırken, taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.