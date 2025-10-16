DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı.

Doğan, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "umut hakkı" ve "genel af" ile ilgili söylemlerine ilişkin soruyu şöyle değerlendirdi:

-Şimdi tahminler üzerine konuşmayalım derim. Dolayısıyla biz de tahminler üzerine konuşmak istemiyoruz.

-Bizim Türkiye'nin ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalarımız var. Hukuk Komisyonumuz çalışıyor, Meclis Komisyonumuz çalışıyor, Komisyon Koordinasyonumuz çalışıyor, Merkez Yürütme Kurulumuz çalışıyor.

-Eş genel başkanımız çok net bir biçimde ne istediğimizi, DEM Parti'nin taleplerinin neler olduğunu, Türkiye'nin ihtiyaçlarını TBMM'deki Grup Toplantısı'nda ifade etti.

-Ancak Umut Hakkı meselesini Özlem Hanım'ın duymamış olması mümkün değil çünkü umut hakkı ile ilgili Sayın Bahçeli, Sayın Öcalan'a yaptığı ilk çağrıda Meclis'te 'açık bir biçimde örgütünü lağvetsin sonra gelsin Meclis çatısı altında gerekirse umut hakkı uygulansın' dedi.

-Bakın üzerinden bir yıl aşkın bir zaman geçti öyle değil mi? Biz böyle gizli kapılar ardından söylemiyoruz ki bunu açıkça söylüyoruz. Eğer Özlem Hanım'ın duyması için buradan bir kez daha söyleyelim kendisine. Tabii ki umut hakkı tartışılmalı. Elbette gereken her şey layıkıyla tartışılmalı ve yapılmalı."