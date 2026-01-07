Buca Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman idaresinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi İsmail Yüzer tarafından verilen “Sırrı Süreyya Önder’in adının bir parkta yaşatılması önergesi” AKP ve MHP’li meclis üyeleri arasında çatlağa neden oldu.

MHP GRUBU RET OYU VERDİ

Yapılan oylamada CHP’li ve AK Parti’li meclis üyeleri önergeye kabul oyu verirken, MHP’li meclis üyeleri ret oyu kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin barış sürecinin öncülüğünü yapmasına rağmen MHP grubunun “ret” oyu kullanması tartışmaları beraberinde getirdi.

Tartışmaların ardından Sırrı Süreyya Önder’in adının Çamlıkule’de bir parka verilmesi MHP’li meclis üyelerinin ret oylarına karşılık CHP ve AK Partili’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.