Karabük İl Genel Meclisi, Mart ayı toplantısında Kayadibi köyü için hazırlanan imar planını oy birliğiyle kabul etti. Planda, Filyos Endüstri Bölgesi ve Limanı’na yakınlığı nedeniyle köyün öneminin arttığı belirtilerek, tarım arazilerinin konut, ticaret ve imalathane alanlarına dönüştürülmesi öngörüldü.

Plan, yatırımcı taleplerini karşılamak ve düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla hazırlandığı savunuldu.

VATANDAŞLARDAN İTİRAZ DİLEKÇESİ

BirGün'de yer alan habere göre ancak planın tarım arazilerini yapılaşmaya açtığı anlaşılınca, köyde yaşayan 83 yurttaş itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede, “Atalarımızdan miras kalan tarım arazilerinin imara açılması kamu yararı taşımıyor. Bu plan, tarım ve hayvancılığımızı, huzurlu yaşam hakkımızı gasp ediyor. Köyümüzün ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen bu kadar detaylı bir imar planı yapılmasının kamu yararı olmadığı açıktır” ifadelerine yer verildi.

AKP İLE MHP ARASINDA GERİLİM

Haziran ayı İl Genel Meclisi toplantısında yurttaşların itirazları görüşüldü. AKP’li üyelerin oylarıyla itirazlar reddedilirken, MHP’li ve CHP’li üyeler karara karşı çıktı.

MHP ve CHP, ret kararına şu gerekçelerle şerh düştü:

“Ticari alan olarak belirlenen parseller, Kastamonu İdare Mahkemesi’nin kararlarına aykırı. 83 itiraz dilekçesi yeterince incelenmedi. Köylüler imar planına karşı çıkıyor ve mahkeme daha önce benzer bir planı reddetti.”

Karar, köyde tarım arazilerinin geleceği konusunda tartışmaları alevlendirirken, Cumhur İttifakı’nda ortaya çıkan bu görüş ayrılığı dikkat çekti.