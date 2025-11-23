Urla Kadın Kolları mensubu Serap Ergani'den "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e" ilişkin tartışma yaratan paylaşım... 13 Kasım günü sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ergani, bir kişinin Atatürk paylaşımını kendi hesabından yeniden paylaşmış ve tepkilerin hedefi olmuştu.

"HANİ YUNAN'I DENİZE DÖKMÜŞTÜ?"

Söz konusu paylaşımda, "Yunan lider Venizelos, 1934 yılında Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Hani Yunan'ı denize dökmüştü?" ifadeleri yer aldı.

AKP İZMİR'DEN YANIT GECİKMEDİ

AKP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, söz konusu paylaşıma tepkisiz kalmadı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Dalkıran, Ergani'nin görevden alınarak teşkilat ile bağının kesildiğini duyurdu.

"KADIN KOLLARIMIZ İLE BAĞI KESİLMİŞTİR"

Dalkıran'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik asla kabul edilemez, partimizin temel ilke ve değerleriyle tamamen bağdaşmayan ifadelerde bulunan Urla Kadın Kolları mensubu Serap Ergani’nin istifası ivedilikle alınmış, Kadın Kollarımız ile bağı kesilmiştir."

"AKP, CUMHURİYETİMİZİN KURUCU LİDERİNE SAYGIYI TEMEL İLKE EDİNMİŞ SİYASİ BİR HAREKETTİR"

AKP, kurulduğu günden bu yana milletimizin ortak değerlerine ve Cumhuriyetimizin kurucu liderlerine saygıyı temel ilke edinmiş bir siyasi harekettir. Bu ilkeye aykırı tutum ve söylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

