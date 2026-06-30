AKP, uzun yıllardır Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği parti kampını bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesine taşıdı.



26-28 Haziran tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan kampta AKP'li milletvekilleri ve bakanlar başta olmak üzere çok sayıda isim Erdoğan ile bire bir görüşmeler gerçekleştirirken, kampa dair ortaya çıkan kulis bilgileri arasında AKP'li vekillerin Erdoğan'a yaptığı sitem dikkat çekti.





VEKİLLER ERDOĞAN'A ULAŞAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ



Milli Gazete'de yer alan habere göre, toplantılarda bazı parti kurmayları ve vekillerin doğrudan Erdoğan’a hitap ederek sahadan gelen rapor ve değerlendirmelerin kendisine ulaştırılması konusunda yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Kulislere göre, partililer ve vekillerin, “Sayın Cumhurbaşkanımız, size ulaşamıyoruz. Sahadan, teşkilatlardan gelen olumsuz raporları, şikâyetleri ve sitemleri size ulaştırmak istiyoruz ancak bunlar bir takım engellemelere uğruyor. 'Sayın Cumhurbaşkanımızı böyle şeylerle meşgul etmeyelim. O devleti yönetiyor, sorunların çaresine siz bakın' deniliyor.” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre konuşmalarda, teşkilatlardan gelen değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan aktarılabilmesi yönündeki beklenti de dile getirildi.



"EKONOMİ YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMIYORUZ"



Toplantılarda söz alan milletvekillerinin ise ekonomik gelişmelerin sahaya yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Parti kaynaklarına göre milletvekilleri, özellikle hayat pahalılığı, emekli maaşları ve alım gücüne ilişkin vatandaşlardan yoğun şikâyet aldıklarını, bu nedenle sahada vatandaşın karşısına çıkmakta zorlandıklarını ifade etti.