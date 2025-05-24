AKP içerisinde kazan kaynamaya devam ediyor. AKP'li Savcı Sayan sosyal medya hesabından isim vermeden yaptığı dikkat çekici paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlığını kullanıp kendi işlerini halleden iş insanı ve siyasetçilerin olduğunu ifade etmişti.

Sayan'ın açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Sayan, bu kişinin PKK ve FETÖ'yü idare ettiği, CHP'yi dizayn etmek istediği ve AKP'yi 'babasının malı' gibi yönetmeye kalktığını da yazdı.

BAŞARIR MUĞLA'YI İŞARET ETTİ

Savcı Sayan'ın bu açıklamasının üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Başarır Muğla'yı hatırlatarak bahse konu kişinin Aydın Ayaydın olup olmadığını sormuştu.

AYAYDIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aydın Ayaydın sessizliğini bozdu, iddiaları reddetti.

"Bu tür iddialar bana yapışmaz; alnım açık, başım dik. Gocunacak hiçbir şeyim olmadığını da bu vesileyle bir kez daha kamuoyuna ilan ederim" diyen Ayaydın, Sayan'a şöyle seslendi:

“SAVCI SAYAN’A AÇIK ÇAĞRIDIR.

Sayın Savcı Sayan,

Sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığınız açıklamada, içinde yer aldığınız AK Parti’ye ve bağlılığından kuşku duymadığınız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yakın görünen; ancak menfaati için çalışan, liderine ihanet eden ve muhalifleriyle iş birliği yapan sözde bir kişiden bahsetmektesiniz.

Sizi, Ağrılı mert bir ailenin mensubu olarak tanıyoruz. Ancak bu açıklamanızda ismini açıkça belirtmediğiniz sürece, ima ettiğiniz kişiyle hiçbir ilgisi olmayan birçok değerli AK Parti mensubunun ve özellikle şahsımın ismi, çeşitli kulislerde ve siyaset dışı hesapları olan çevrelerin diline dolanmakta; bu da hem partimize hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan zarar vermektedir.

Tarif ettiğiniz kişi kim ise, kamuoyunu daha fazla meşgul etmeden ismini açıkça belirtmeniz bir sorumluluktur. Hatta elinizdeki tüm bilgi ve belgeleri, amasız fakatsız bir şekilde ilgili adli mercilere iletmeniz ve gereğinin yapılmasını sağlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde, bu belirsizlik gereksiz tartışmalara ve asılsız spekülasyonlara zemin hazırlamakta; bu da doğrudan AK Parti’nin itibarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği duruşu tartışmaya açmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin gönlünde kaşıkla topladığı desteği, bu tür açıklamalarla kepçeyle dağıtmak, sadece Erdoğan karşıtlarının ekmeğine yağ sürer.

Ben kendi adıma; hiçbir ilgim olmamasına rağmen, açık ya da örtülü bir şekilde, “çamur at, izi kalsın” mantığıyla ismimi bu tür kirli işlere bulaştırmak isteyenlerle ilgili hukuki süreci başlatacağımın bilinmesini isterim.

Bu tür iddialar bana yapışmaz; alnım açık, başım dik. Gocunacak hiçbir şeyim olmadığını da bu vesileyle bir kez daha kamuoyuna ilan ederim.”