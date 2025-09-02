CHP lideri Özgür Özel İBB soruşturması kapsamında AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini ve önüne 1,5 sayfalık bir ifade tutanağı koyarak, "Bunu imzalayacaksın, ayrıca 2 milyon dolar vereceksin, böylece buradan çıkacaksın" dediğini öne sürdü.

İddiaların ardından Birinci sosyal medya hesabından Özel'e "Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak" diyerek yanıt verdi.

AKP İHRAÇ ETMEDEN İSTİFA ETTİ

Gündeme gelen iddiaların ardından AKP İstanbul İl Başkanlığı, Birinci’nin Kapki’den "siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.

Mücahit Birinci, oy birliğiyle alınan kararla AKP İstanbul İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevk edilirken, ihraç haberinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

"GÜNDEMİ ÖZEL VE EKİBİ BELİRLİYOR"

Birinci sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibinin çalışmasına rağmen gündemi CHP lideri Özgür Özel ve ekibinin belirlediğini yazdı.

"Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan gibi asrın Lideri ve kurmayları var...Hepsi birbirinden kıymetli... Diğer yanda ise burun kıvırdığımız Özgür Özel ve ne idüğü belirsiz ekibi..." diyen Birinci şunları söyledi:

"Erdoğan ve ekibi harıl harıl çalışıp üretiyor...

Ama gündemi belli bir süredir Özel ve ekibi belirliyor.

"NEDEN KULLANAMIYORUZ"

Bu işte bir terslik yok mu?

İletişim metodlarını neden kullanamıyoruz?"