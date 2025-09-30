AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlunun uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle patlak veren kriz, parti içinde depreme yol açtı. Tepkilerin ardından geçtiğimiz hafta il başkanlığı görevinden istifa eden Yıldırım'ın yerine vekaleten atanan İl Başkan Vekili İbrahim Sencer Selmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu il yönetim kurulu üyelerinin tamamının istifası alındı.

TEMAYÜL SÜRECİ BAŞLADI

AKP Genel Merkezi, Elazığ İl Başkanlığı için yeni ismi belirlemek amacıyla düğmeye bastı. Bu kapsamda, AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Elazığ İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya Elazığ’a gönderildi.

Yönetim kurulu, İl Disiplin Kurulu hariç olmak üzere tamamen feshedildi. Yerine atanacak yeni il başkanını belirlemek için temayül yoklaması başlatıldı. Yoklamaya il, ilçe, gençlik ve kadın kolları ile il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Her grup, 5’er kişilik temsilcilerle oy kullandı. Oylamalar, kişi adı yerine görev birimleri üzerinden yapıldı. Bu sayede hangi grubun, hangi aday adayına yöneldiği net şekilde analiz edilebilecek.

Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullandığı görüntüler, babasının iddiasına göre şantaj olarak kullanılıyor.

GÖZLER AKP GENEL MERKEZİ’NDE

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler şimdi AKP Genel Merkezi’nin Elazığ İl Başkanı olarak belirleyeceği isme çevrildi. Parti kulislerinde birkaç isim öne çıkmaya başlasa da, nihai kararın önümüzdeki günlerde Ankara’dan gelmesi bekleniyor.