Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan ve “konser harcamaları” dosyası üzerinden yürütülen operasyon, AKP kulislerini hareketlendirdi.

Cumhuriyet'te yer alan haber göre, parti içinde yapılan değerlendirmelerde, yargı sürecinin siyasallaşarak muhalefete avantaj sağlamasından duyulan kaygılar dile getiriliyor. Edinilen bilgilere göre bazı kurmaylar, “seçmende yolsuzluk iddialarına ikna düzeyinin düşük olduğu” görüşünde...

Kamuoyunda özellikle büyükşehirlerde yaşayan seçmenin, operasyonları “siyasi” olarak yorumladığına dikkat çeken AKP’li isimler, “Yurttaş iktidarın gerçekten yolsuzlukla mücadele ettiği değil, muhalefeti köşeye sıkıştırmaya çalıştığı kanaatine varırsa, bu bizi sandıkta zorlar” değerlendirmesini yaptı.

‘SEÇİCİ ADALET’ ELEŞTİRİSİ

Parti içinde, operasyonların yalnızca CHP’li belediyelere yönelmesinin “seçici adalet” eleştirilerini güçlendirdiği görüşü hakim...

Bazı kurmaylar, “Kendi belediyelerimizde benzer dosyalar gündeme geldiğinde sessiz kalınıyor. Bu tablo seçmeni ikna etmez, aksine güven kaybettirir” uyarısında bulundu.

‘SİYASAL BASKI GİBİ GÖRÜNÜYOR’

Öte yandan parti yönetiminde etkin olan bir kesim, operasyonların kamuoyuna “yolsuzlukla mücadele kararlılığı” olarak yansıtılması gerektiğini savunuyor. Bu görüşe göre, AKP’nin “suçlu kim olursa olsun hukuk önünde hesap verir” mesajı vermesi, seçmen kaybını sınırlayabilir.

Kulislerde, operasyonun zamanlamasının da dikkat çekici bulunduğu aktarılıyor.

Bazı kurmaylar, “Yerel seçimlerin ardından belediyelerin her adımına dönük inceleme, halka siyasal baskı gibi görünüyor” görüşünü dile getiriyor.

Parti içinde, “fazla görünür” müdahalelerin, özellikle genç ve şehirli seçmende tepki doğuracağı, bunun da AKP’nin oy kaybına neden olabileceği değerlendiriliyor.