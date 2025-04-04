İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketlilik, ülke genelinde geniş çaplı protestolara dönüştü. Saraçhane’de başlayan gösteriler, Türkiye’nin dört bir yanına yayılırken, üniversite öğrencilerinin başlattığı “tüketim boykotu” ise yeni bir aşamaya işaret etti. 2 Nisan’da hayata geçirilen bu boykot kapsamında vatandaşlar bir gün boyunca hiçbir tüketim malzemesi satın almadı. Ancak boykota katılanlara yönelik başlatılan soruşturmalar kamuoyunda büyük tepki çekti.

İktidar kanadından gelen sert açıklamalar ve soruşturmalar, sadece sokaktaki vatandaşı değil, AKP’nin içindeki bazı isimleri de rahatsız etti. Cumhuriyet’in ulaştığı AKP’li kurmaylar, yaşanan sürecin toplumsal karşılığının göz ardı edildiğini ifade ederek uyarılarda bulundu. Parti içinde artan rahatsızlık, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla sınırlı kalmadı; gelişmelere karşı gösterilen sert reflekslerin toplumla aradaki mesafeyi büyüttüğü düşünülüyor.

AKP’ye yakın kaynaklar, protestolara ve boykot girişimlerine gösterilen tepkilerin, halkın geniş kesimlerinde huzursuzluk yarattığını dile getiriyor. Özellikle seçim mağlubiyetinin ardından ciddi bir iç muhasebe yapılması gerektiğine vurgu yapan kurmaylar, toplumla temasın zayıfladığını ve bunun partinin geleceği açısından risk taşıdığını belirtiyor.

Parti kaynakları, söz konusu ekonomik boykotun yalnızca siyasi değil, ekonomik sonuçlar da doğurabileceğine dikkat çekiyor. Ekonomik krizin yükünün daha da ağırlaşması durumunda, bu tablonun AKP’ye olumsuz yansıyacağı ifade ediliyor. AKP’nin, seçmenle yeniden sağlıklı bir bağ kurması ve halkın taleplerine kulak vermesi gerektiği yönündeki çağrılar kulislerde giderek artıyor.