Son dönemlerde AKP'ye yönelik eleştiriyle gündeme gelen AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç AKP'nin kuruluş döneminde dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Arınç, "Geriye döner ve 2001 öncesi Türkiye’sine şöyle bir göz atarsak AK Parti’nin hikâyesini ancak o zaman anlayabiliriz. Siyasî istikrarsızlık, ekonomik buhranlar, toplumda siyaset mekanizmasına dair güvensizlik, yapay gündemler, toplumun beklentilerinden uzak idareciler ve daha birçok sorun içerisinde bocalayan bir ülkemiz vardı. Bu atmosfer içerisinde Rahmetli Erbakan Hocamızın liderliğinde kısa bir dönem iktidar ortağı ancak uzun bir süre muhalefet olarak siyaset yapma gayreti göstermiştik." dedi.

Arınç, "Partilerimiz kapatılmış, siyasî yasaklar almış ve her gün türlü engeller ile mücadele etmek zorunda kalmıştık. Toplumun temiz siyaset, istikrar ve demokrasi talebinin en üst seviyelere ulaştığı dönemde bu beklentilere karşılık vermek adına Erdemliler Hareketi olarak AK Parti’yi kurduk ve halkımızın terazisine çıktık. Her zaman olduğu gibi bu terazi yine hiç şaşmadı ve milletimiz, AK Parti’yi bağrına basarak onu tek başına iktidara taşıdı." düşüncesini dile getirdi.

Arınç şu ifadeleri kullandı:

Kısa iktidar ortaklığı yanında uzun süre muhalefet olarak yürüttüğümüz mücadele bizleri pişirmiş ve ortaya oldukça tecrübeli ve yetkin bir siyasî kadro çıkmasına neden olmuştu. Bu kadro içerisinde de liderimiz bugün Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dı. Onun liderliğinde evimiz olan AK Parti’mizi inşa ettik. Sonrasında ise bir yandan milletimize hizmet davası güderken diğer yandan da kapatma davaları, Gezi Olayları, 17-25 Aralık kumpasları ve son olarak da 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok olaya hep birlikte göğüs gerdik. Hepsinin altından da milletimizin desteği ile kalktık.

Erdemliler Hareketini meydana getiren ruh ve şuur AK Parti’nin genetik kodlarında mevcuttur. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey, toplumun değişen dinamikleri paralelinde bu ruh ve şuur ile yeni bir yorum ve kucaklaşmadır. Ayrıca bu davaya birlikte emek verdiğimiz, sevinçte ve hüzünde ortak olduğumuz, başarılarda pay sahibi olmuş yol arkadaşlarımız ve eski dostlarımızı da büyük bir sevgi ile bağrımıza basmalı ve onlarla tekrar hedefe yürümeliyiz.

Bugünden geriye dönüp baktığımda şunu söyleyebilirim: Siyasî hayatımın en doğru kararı 14 Ağustos 2001 günü yol arkadaşlarım ile birlikte elimizi taşın altına koyarak AK Parti’yi kurmak oldu. Tüm yol ve dava arkadaşlarıma, bayrağı bizden devralanlara ve daha da ileriye taşıyacak olanlara sonsuz teşekkürler…

AK Parti’nin, evimizin 24. yaşı kutlu olsun.