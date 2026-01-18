Korkusuz / Murat Özdemir



Deprem ülkesi olan ve bugüne kadar 8 kez İmar Affı çıkarılan Türkiye’de yaşananlardan ders alınmıyor. Şimdi de deprem uzmanı Jeoloji mühendisleri devre dışı bırakılıyor. AKP’li 71 milletvekilinin imzaladığı ve önceki gün TBMM Bayındırlık İmar Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi ile depreme karşı zemin ve temel etüdü yapacak şirketlerin kurucu ve ortaklarının jeoloji mühendisi olması şartı kaldırılacak. Yani artık sermayesi olan herkes bu tür şirket kurup zemin etüdü yapabilecek. Yasanın ilerleyen zamanlarda büyük sıkıntılar doğuracağını kaydeden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan “Son derece sakıncalı bir düzenleme. Bakkal açar gibi firma kurulacak, benim bu işe yıllarını vermiş ODTÜ mezunu meslektaşım işsiz kalacak” dedi.



'HER AN RİSK VAR'



“Bu yasa çıkarsa sermaye sahipleri şirket kuracak, yanına da asgari ücretle jeoloji mühendisi alacak” ifadelerini kullanan Alan, “Zemin ve temel etütleri mühendislik alanı olmaktan çıkarılıyor. Deprem ülkesiyiz, her an risk var. Bu durum afetler karşısında ülkeyi daha da kırılgan yapar” diye konuştu.