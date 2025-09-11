Muhalefet 'erken seçim' çağrılarını yinelerken iktidar kanadından bir açıklama daha geldi.

Youtube'da "Portre TV" isimli kanala konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kendilerini seçime hazır tutan bir parti olduklarını ve belirten Yavuz, "Erken seçim yok. Seçimler inşallah zamanında yani 2028'de olacak" ifadelerini kullandı.

TBMM'Yİ İŞARET ETTİ

'Normal seçim' durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamamasına değinen Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın yeniden bir dönem daha elde etme imkanı ancak Meclis'in 360 vekille seçim yenileme kararı almasına bağlıdır" diye konuştu.

'14 MAYIS DA OLUR 30 NİSAN DA'

AKP'li Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu bir-iki hafta önce de alsa bu maksat gerçekleşir. Seçim 14 Mayıs'ta yapılacaksa 7 Mayıs ya da 30 Nisan da mümkün. Bunu tamamen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belirleyecek. Buna erken seçim de denmez; 6 ay önceye, 1 yıl önceye alma gibi bir mecburiyetimiz yok."

BİNALİ YILDIRIM DA 'BİR DAHA' DEMİŞTİ

Son Başbakan Binali Yıldırım, şubat ayında katıldığı programda Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için önünün açılması gerektiğini söylemişti.

Binali Yıldırım, Türkiye'nin güçlü bir liderliğe ihtiyaç duyduğunu da savunmuştu.

2019 İSTANBUL SEÇİMİNDEKİ SÖZLERİ

Ali İhsan Yavuz, Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 2019'da İstanbul seçimlerinde "Hiçbir şey olmamışsa kesinlikle bir şey oldu" sözleriyle gündeme gelmişti.

Ancak Yavuz bu sözleri inkar ederek "Bana birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim" demişti.