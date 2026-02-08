En düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasıyla birlikte milyonlarca emekli, sefalet ücretine isyan ederek seyyanen zam talebinde bulundu.



AKP'ye yakınlığı ile tanınan Büyük Anadolu Hareketi Genel Başkanı Ertuğrul Akar, emeklilik sisteminde yaşanan sorunun kaynağı olarak 2023 yılında yasalaşan EYT düzenlemesiyle emekli olan 3 milyona yakın vatandaşı gösterirken, uzun yıllar yaşayan emekli vatandaşların devleti ekonomik olarak zarara uğrattığını açıkladı.



'80 YAŞINA KADAR MAAŞ ALIYORSUNUZ'



Akar, emekliliğin ödenen primlerle alakasının olamayacağını savunarak "Devlete ödediğim parayı geri alıyorum kafası değildir emeklilik. O zaman devlet sana der ki 'Kardeş sen ne kadar ödedin? Al hadi git işine'. Tek seferlik yapacağı ödeme devletin işine gelir. Ama sen 43-45 yaşında emekli oluyorsun ve 80 yaşına kadar yaşadığını düşün. 40 sene devlet sana maaş veriyor. Hesabını yapalım bakalım senin ödediğin prim mi daha fazla yoksa aldığın maaş mı" ifadelerini kullandı.



'DAHA SERT HAKARET EDİN, HOŞUMA GİDİYOR'



Akar, EYT'li emeklilerin kendisine gösterdiği tepkinin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videoda "Bana herkes istediği kadar hakaret edebilir. Şimdiye kadar hiç kimse hakkında suç duyurusunda bulunmadım. Daha sert hakaret edin, hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.