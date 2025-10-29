İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kayyım atanan TELE1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’nun danışmanı ve seçim kampanya direktörü Necati Özkan, 27 Ekim’de “siyasi casusluk” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturmanın odağındaki isim, 4 Temmuz'da aynı suçlamayla tutuklanan Hüseyin Gün'ün verdiği ifadelere dayandırılan iddialar arasında, 2010 yılında Londra'da Gün'ün organize ettiği bir toplantıya AKP'li bakanların katıldığı da yer alıyor...

Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre, Gün tutuklandıktan sonra Emniyet’te verdiği ifadede, kendisine ait el yazısı ile tutulmuş bir bilgi notu soruldu.

Gün şu yanıtı verdi:

-Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1923 yılından bugüne kadar Lordlar Kamarası’nı açtıran bir Türk yoktur. Lordlar Kamarası’nı açtıran tek Türk benim. 10 Şubat 2010 yılında Lordlar Kamarası’nda ‘Yükselen Türkiye’ toplantısını organize eden benim. Bu toplantılara Türkiye Cumhuriyeti devletinden yetkililer olurdu.

Gün'ün bahsini ettiği toplantı 8 Şubat 2010'da Londra'da yapılan bir toplantı ki, o dönem AB müzakerelerinden sorumlu bakan Egemen Bağış'ın resmi programında da yer alıyor. Toplantının ev sahibi ise Global Strategy Forum (Küresel Strateji Forumu) adlı Londra’daki bir kuruluş.

İki gün süren toplantıda Türkiye'den yer alan isimler şunlar oldu: AB müzakerelerinden sorumlu bakan Egemen Bağış, AKP Dış İlişkiler Başkanı Kürşad Tüzmen, Başbakan Danışmanı olan İbrahim Kalın, AKP’de farklı görevlerde bulunan Yaşar Yakış ve Nursuna Memecan.

EMNİYETTE SUNUM

Gün’ün ifadesinde yer alan şimdiki AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuştu.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Sekmen, Hüseyin Gün ile İmamoğlu’nu ziyaret eden Seher Erçili Alaçam’a ilişkin şu ayrıntıları verdi:

“Ben Kartal Belediye Başkanı olmadan evvel Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nin müdiresiydi. Zaman zaman orada toplantılar tertip ederdik. Yanına gidip gelirdik. Kadını oradan tanıyorum. Sosyaldemokrat, düzgün bir hanımefendiydi. Kartal Belediye Başkanlığına seçilince benim döneminde devam etti.”

Sekmen Alaçam ile 1990’lara dayanan irtibatının 2018’e kadar sürdüğünü söyledi.

Sekmen, Gün’ü tanıdığını ve ‘Fuat Avni’nin bulunması için ondan yardım istemiş olabileceğini reddetmiyor. Gün ise Sekmen’in isteğiyle 2014’te Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Fuat Avni sunumu yaptığını savunuyor.