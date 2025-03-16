AKP’li başkan Mehmet Tahmazoğlu tarafından yönetilen Şahinbey Belediyesi, doğrudan temin yoluyla yaptığı ihalelerle tepki çekmeye devam ediyor. Tahmazoğlu, tanıtım filmi ve televizyonda canlı yayın işlerini de doğrudan teminle verdiği ortaya çıktı.

CANLI YAYINA 600 BİN TL, 10 DAKİKALIK TANITIMA 500 BİN TL ÖDENDİ

Belediye, doğrudan temin usulüyle 4 Mart’ta “15 yıllık hizmetlerimizin 10 dakikalık tanıtım filminin hazırlanması işi” adıyla ihale yaptı. İhale 500 bin TL bedelle Reklam Piri medya iletişim şirketine verildiği öğrenildi. Belediye 11 Mart tarihinde ise “Şahinbey Millet Camiide düzenlenecek olan Berat kandili programının televizyonda canlı yayınlanması işi hizmet alımı” adıyla 21/d(doğrudan temin) ihalesi düzenledi. Bu ihale ise 600 bin TL’ye Beyaz İletişim isimli firmaya verildiği görüldü.

Mehmet Tahmazoğlu(Şahinbey Belediye Başkanı)

“YANDAŞLARA KIYAK VİDEOLAR DEVAM EDİYOR”

AKP’li belediyenin doğrudan temin usulle yaptığı ihalelere tepki gösteren Şahinbey belediyesinin eski meclis üyesi Uğur Kalkan, “AKP’li Şahinbey Belediyesi’ne ve başkanları Mehmet Tahmazoğlu’na tasarruf tedbirleri fayda etmiyor. Berat Kandili canlı yayını için 600 Bin, 10 dakikalık video için 500 Bin Lira ödeme yapıyor. Tahmazoğlu başkanlığındaki belediye Türkiye'nin en çok arsa satan belediyelerinden birisi. Her konuşmasında belediyenin borçsuz olduğunu söylüyor ama Şahinbey’de yaşayan vatandaşlarımızın ne kadar arsasını sattığını açıklayamıyor. Meclis üyesi olarak görev yaparken denetim komisyonunda kendi yandaşlarına yaptığı kıyakları daha yakından görmüştüm. Bunları da komisyon raporuna şerh olarak ekleyerek, kamuoyuyla da paylaşmıştım. O günden bu yana değişen bir şey olmamış. Yandaşlara kıyak canlı yayınlar, kıyak videolar sunulmaya devam ediyor. Kendileri görevde olmalarına rağmen birçok kıyağı tespit edip kamuoyuna duyurabiliyoruz. Şahinbey Belediye Başkanı ilk seçimde görevinden gittiği zaman ortaya çıkacak tabloyu çok merak ediyorum. O zaman tespit edilecek hususları da hep birlikte en şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.