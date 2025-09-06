Tunceli’nin Pertek ilçesinde, önceki dönem CHP’li belediye başkanı Ruhan Alan tarafından yaptırılan ve toplumsal barışın, kadın özgürlüğünün simgesi haline gelen "Her Zaman Özgür Çocuk, Özgür Kadın" yazılı anıt, Eylül ayında alınan meclis kararıyla sökülüyor.

Kararı sadece AKP değil, CHP ve Emek Partisi’nden meclis üyeleri de onayladı. Oysa anıt, sadece bir sanat eseri değil; Pertek’in turizm potansiyelinin de bir parçasıydı.

BARIŞIN ANITIYDI, ŞİMDİ KALDIRILIYOR

Pertek Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında, ilçedeki bazı anıtların kaldırılmasına ilişkin önerge gündeme alındı.

Barış ve özgürlük temalı, kadın ve çocuklara atfedilen “Her Zaman Özgür Çocuk, Özgür Kadın” yazılı anıt da bu kapsamda yer aldı.

Belediye komisyonunda kabul edilen öneri meclise taşındı ve 4 AKP, 3 EMEP ve 2 CHP meclis üyesinin oy birliğiyle anıtın kaldırılması kararlaştırıldı. İlçe merkezinden kaldırılacak anıtın ilçede başkan bir alana konulacağı ileri sürüldü.

TUNCELİ’NİN TURİZM GÖZDESİ PERTEK’TE KÜLTÜREL GERİ ADIM

2019’da yapılan ve halktan büyük destek gören anıt, özellikle kadın hakları ve çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında sembolleşmişti.

Munzur Dağları'nın eteklerinde, Keban Baraj Gölü kıyısında yer alan Pertek, Tunceli’nin hem tarihi hem turistik açıdan en önemli ilçelerinden biri. Pertek Kalesi, tarihi hamamları, feribot turları, doğa sporları ve son yıllarda artan yerli-yabancı turist ilgisiyle öne çıkan ilçe, aynı zamanda kültürel çeşitliliği ve barışçıl yapısıyla da biliniyor. Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla fotoğrafladığı barış anıtının kaldırılması, ilçenin turizm imajına da zarar verecek.

KILIÇDAROĞLU’NUN İSMİ DE SİLMİŞTİ

AKP’li Vural, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin verildiği belediyeye ait feribotun adını da değiştirmişti. “Kemal Kılıçdaroğlu Feribotu” yeniden “Pertek Feribotu” oldu. CHP’li eski vekil Polat Şaroğlu, bu hamlenin siyaseten rövanşçı ve ilçe halkına zarar verici olduğunu belirterek, “İlk icraatı bu olduysa, yine kaybeden Pertek olacak” demişti.