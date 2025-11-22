Ekonomik kriz ve işsizliğin gençleri çıkmaza sürüklediği Elazığ’da, belediyedeki kadrolaşma tartışmaları yeniden alevlendi.

Binlerce üniversite mezunu genç iş bulma umuduyla beklerken, Elazığ Belediyesi’nde kadroların siyasi referanslarla doldurulduğu bir kez daha ortaya çıktı.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN OĞLU İŞE ALINDI

Elazığ’da işsizlik her geçen gün derinleşirken, belediyedeki personel alımlarının şeffaflıktan uzak yürütüldüğü iddiaları kamuoyunda büyük tepki topluyor.

Belediyeye yapılan yüzlerce iş başvurusuna rağmen, kadrolara öncelikle siyasi çevrelere yakın isimlerin yerleştirildiği yönündeki şikâyetler artarak devam ediyor. AKP’li meclis üyesi Rahman Kızılkaya’nın oğlu Mustafa Kızılkaya’nın Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde işe başlatıldığı ortaya çıktı.

Daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu’nun kızı Merve Bilginoğlu’nun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde göreve alınmış olması tepki çekmişti.

AKP’LİLERE ‘İŞÇİ KONTENJANI’ HAFIZALARDA

AKP’li Şahin Şerifoğulları’nın 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilmesinin ardından, belediyede dikkat çeken bir uygulamaya gidilmişti.

Şerifoğulları, 2020 yılında belediyedeki 37 meclis üyesine birer kişilik işçi kontenjanı vermiş AKP’li meclis üyeleri de bu imtiyazı kendi çocukları ve yakınlarını belediyeye yerleştirmek için kullandığı ortaya çıkmıştı.