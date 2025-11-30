Her seferinde CHP’yi camiler üzerinden hedef alan AKP, camileri amacı dışında kullanmaya devam ediyor. Buna son örnek ise Konya’nın Doğanhisar ilçesinde yaşandı.

AKP’li Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, beraberinde İlçe Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, AKP İlçe Başkanı Muzaffer Ökten, İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Gündüz ile birlikte sabah namazının ardından cami cemaatine camii içerisinde sofra kurarak çorba dağıttı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Camide kurulan sofraları sosyal medya hesabından paylaşan AKP’li Başkan Öztoklu, şu notu düştü:

“Güne Bismillahirrahmânirrahîm diyerek Cuma sabahında Fırınlı Mahallemizde sabah namazında buluştuk. Namazın ardından Kaymakamımız İbrahim Zahid Ahat, İlçe Başkanımız Muzaffer Ökten, İlçe Müftümüz Seyit Ali Gündüz,İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Akif Gündüz,Meclis üyemiz,Muhtarımız ve hemşehrilerimizle birlikte çorbamızı içerek güzel bir sabah paylaşma fırsatı bulduk. Çorba ikramı sonrası vatandaşlarımızla sohbet edip mahallemize dair görüş ve talepleri dinledik.Sabahın bereketi ve kardeşlik atmosferi gönüllerimize huzur verdi. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin”

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Camide sofra kurulup yemek yenmesine bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları camide yemek yenmesinin mekruh olmasına rağmen programa katılan İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz’ün söz konusu duruma ses çıkarmamasını eleştirdi.

CAMİDE YEMEK MEKRUH

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin ‘Cami ve Mescid' bilgilendirmesinin yapıldığı bölümde, Hanefî ve Mâlikî âlimlerinin i‘tikâf, (Kendisini camiye adamış kişiler) yolculuk veya misafirlik gibi özel durumlar dışında camide yemek ve uyumayı mekruh saydığı belirtiliyor.

(AKP’li Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu)