AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, geçen haftaki selin yaralarını sarmak yerine, 3 milyon 267 bin TL’ye 43 bin kelebek pupası (koza) ihalesi yaptı. 30 Mart’ta YAPILAN ihale, ZMS BİOGLOBAL Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.

ALTYAPIYA DEĞİL GÖSTERİŞE

CHP Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Şencan “Sokakta vatandaş selin çamurunu temizlerken, belediye makamlarında kelebek hesabı yapılıyor. Gaziantep bugün gösterişe değil; altyapıya, afete hazırlığa ve vatandaşın derdine çözüm üreten bir belediyeciliğe ihtiyaç duyuyor. 3 milyon 267 bin liralık bu ihalenin zamanlaması ve önceliği kamu vicdanında yok hükmündedir” diye konuştu.

AKP VİTRİN PEŞİNDE

Hasan Şencan, “Vatandaş selde boğuşurken vitrin süslemek, kriz büyürken algı yönetmek, halk perişanken şov peşinde koşmak AKP’nin sözde ustalık dönemi belediyeciliğinin geldiği noktadır” ifadelerini kullandı.

43 BİN 50 ADET ALINACAK

İhale kapsamında toplam 43 bin 50 adet kelebek alımı yapılırken, belediye kasasından 3 milyon 267 bin TL çıktı.

Nymphalidae türü kelebekten 11 bin 900 adet, Papilionidae’den 12 bin 950 adet, Pieridae türünden 3 bin 150 adet alındı.